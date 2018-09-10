Минкультуры предложило ограничить прокат зарубежного кино в РФ

Минкультуры внесет поправки в законодательство России, ограничивающие прокат зарубежных фильмов на территории страны. Об этом ТАСС рассказала глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, обсуждается ограничение числа ежедневных сеансов одного иностранного фильма, но появившаяся в СМИ информация о сокращении показов иностранных картин до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в день не соответствует действительности.

«Существует ряд законодательных инициатив, и одна из них посвящена ограничению в 35%. Но речи не идет о 35% всех западных фильмов. Инициатива заключается в том, что количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение одного дня, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня», — пояснила Любимова. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Согласно законопроекту, нарушение со стороны кинотеатров настоящих требований «влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ». Как пишет телеканал «360», штраф за нарушение правил предлагают установить в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. И 500 тыс. рублей — за повторное несоблюдение закона. Предположительно, контроль в этой сфере будет вести Роспотребнадзор. В случае утверждения поправок, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Как пишет НСН, кинопрокатчики данную инициативу Министерства культуры не оценили. В частности, ее раскритиковал гендиректор кинокомпании «Невафильм», председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, отметив, что данная мера «Ограничивает выбор зрителя и указывает ему, что смотреть, как смотреть и когда смотреть в кинотеатре». Он также добавил, что это дискриминирует один из секторов экономики, что ведет к ухудшению положения кинотеатров, тогда как эти новые меры не касаются телевидения и онлайн-сервиса.

Отмечается, что а первые семь месяцев 2018 года сборы кинотеатров в РФ уменьшились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом посещаемость упала на 8,6%. В январе 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Минкультуры России не ущемляет интересов иностранных кинопрокатчиков, а их сборы на российском рынке неуклонно растут.