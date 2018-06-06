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Минкульт опроверг перенос проката иностранных фильмов в пользу российских

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Министерстве культуры России опровергли информацию о том, что прокат зарубежных фильмов будут переносить в пользу отечественных в новогодние праздники. Об этом заявила директор департамента кинематографии Ольга Любимова.

«На релизы предстоящего периода «декабрь–январь» еще не подавались документы для выдачи прокатных удостоверений. Более того, по конкретным датам еще нет решения даже у самих компаний-прокатчиков», — приводит ее слова телеканал «360». Она добавила, что проблемы необходимо решать по мере поступления, а в настоящее время никаких разногласий нет.

Любимова отметила, что Минкультуры постоянно поддерживает связь с компаниями-прокатчиками и обсуждает те или иные вопросы и проблемы. Ранее РБК сообщал, что по решению Минкультуры даты премьер зарубежных фильмов по-прежнему будут переноситься в случае возможной конкуренции в прокате с российскими лентами. Таким образом, по данным источников издания, ведомство собирается защитить интересы крупных российских кинопремьер, выход которых запланирован на новогодние каникулы.

4 июня стало известно, что вторая часть боевика «Дэдпул» от Marvel третью неделю возглавляет российский кинопрокат.

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