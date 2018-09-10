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Суд ФРГ выдал ордер на арест подозреваемых в убийстве немца мигрантов

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Суд города Дессау-Рослау выдал ордер на арест двух мигрантов из Афганистана, после драки с которыми скончался гражданин ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

Мигранты из Афганистана 18 и 20 лет обвиняются в том, что в субботу, 8 сентября, избили до смерти в драке 22-летнего немца Маркуса Б. Инцидент произошел, когда прохожие вмешались в спор афганцев и немки на детской площадке. В результате потасовки гражданин Германии был доставлен в больницу, где скончался.

9 сентября в траурном марше после произошедшего приняли участие более 500 человек.

В конце августа в германском Хемнице начались столкновения во время протестных акций по поводу убийства мигрантами 35-летнего немца. В результате беспорядков пострадали более 10 жителей города. Еще около 300 человек были задержаны.

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