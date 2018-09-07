В Германии неонацисты разгромили еврейский ресторан

После убийства жителя саксонского Хемница, предположительно мигрантами, местные неонацисты разгромили еврейский ресторан, сообщила 7 сентября газета Die Welt.

По данным издания, 27 августа примерно в 21:40 (22:40 мск) около 10 радикалов в масках атаковали ресторан «Шалом». Они забросали заведение камнями и бутылками, разбили витрину и фасад. Сопровождалось нападение нецензурными оскорблениями и ксенофобскими заявлениями.

Травмы получил владелец ресторана, который обратился в полицию.

В ведомстве по уголовным делам Саксонии заявили, что преступление, вероятнее всего, было совершено по политическим мотивам и на основе антисемитских взглядов.

Помимо полиции к расследованию подключился центр по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Обеспокоенность произошедшим выразили в правительстве Германии.

«Если сообщения верны, то мы имеем дело с антисемитскими преступлениями нового рода», –– заявил уполномоченный кабмина ФРГ по противодействию антисемитизму Феликс Кляйн.

В Хемнице на прошлой неделе прошли масштабные беспорядки и демонстрации. Причиной стало убийство 35-летнего местного жителя. Подозреваемыми являются выходцы из Сирии и Ирака. Двое из них уже арестованы, еще один в розыске.

29 августа сообщалось, что немецкая полиция возбудила дела против 10 участников демонстраций за нацистские приветствия.