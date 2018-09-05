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Мэр итальянского города обезвредил мигранта c «розочкой»

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Фото: Depositphotos
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Мэр южного итальянского города Соверато Эрнесто Алеччи лично обезвредил вооруженного разбитой бутылкой мигранта, который напал на местного жителя.

По словам градоначальника, инцидент произошел 31 августа. Он увидел на улице двух дерущихся людей и вышел из автомобиля, чтобы разнять их.

Алеччи рассказал, что один из оппонентов кинулся на него с разбитой бутылкой, после чего произошла небольшая схватка, передает «РИА Новости».

По словам мэра, правильно среагировать на нападение ему помогли занятия боксом, которые он посещал несколько лет.

«Но тут была скорее борьба, а не бокс. Я не бил, а старался заблокировать ему руки и повалить на землю. У вас в России знают толк в вольной борьбе», — пошутил Алеччи.

Мигранта из южной Азии он удерживал на земле до приезда карабинеров.

В конце августа двух мигрантов из Ирака и Сирии заподозрили в убийстве 35-летнего местного жителя в немецком городе Хемнице. В акциях протеста в связи с преступлением приняло участие более 2 тыс. человек.

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