Власти Малайзии начали кампанию по выдворению нелегальных мигрантов

Власти Малайзии начали широкомасштабную кампанию по выдворению нелегальных рабочих-мигрантов, число которых уже превысило 1 млн человек. 31 августа для них в стране закончился срок амнистии, который длился четыре года.

Из-за гибкого миграционного законодательства Малайзия долгое время оставалась привлекательной страной для нелегальных рабочих-мигрантов из Бангладеш, Непала и Индонезии. Множество трудовых мигрантов приехало в страну из КНДР, пишет газета The Star.

В 2017 году после международного конфликта, связанного с отравлением брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама, рабочие были высланы, но часть продолжает работать на территории страны.

Кампания предполагает не только высылку рабочих-мигрантов, но и применение штрафных санкций к работодателям, которые будут использовать их труд. В частности, за их счет нарушителей будут высылать в родные страны.