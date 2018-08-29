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В Германии возбудили дела против 10 демонстрантов за нацистские приветствия

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Фото: Global Look Press/Patrick Seeger
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Немецкая полиция возбудила дела против 10 участников демонстраций в саксонском городе Хемниц за нацистские приветствия.

Как сообщает 28 августа Deutsche Welle, они обвиняются в «использовании символики неконституционных организаций». В полиции отмечают, что имеют достаточно видеозаписей с акции правых, которая прошла 27 августа.

Расследование нарушений на демонстрации и столкновений в Хемнице взяла на себя земельная генеральная прокуратура в Дрездене.

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Свастика и другие нацистские символы запрещены в Германии. Закон предусматривает штраф или тюремный срок до пяти лет за нацистское приветствие.

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в Хемнице 27 августа после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

В ходе акций представители «правых кругов» скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала гибель мужчины в Хемнице ужасным инцидентом, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.

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