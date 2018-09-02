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Около 300 протестующих задержаны в немецком Хемнице

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Немецкие стражи порядка задержала около 300 участников акций протеста в городе Хемниц (федеральная земля Саксония), говорится на сайте местной полиции.

«По всей видимости, задержанные пытались внедриться в группу сторонников партии «Альтернатива для Германии», — говорится в сообщении правоохранителей. В полиции уточнили, что столкновения различных групп удалось избежать.

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в Хемнице 27 августа после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

В ходе акций представители правых кругов скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала гибель мужчины в Хемнице ужасным инцидентом, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.

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