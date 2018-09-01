Футбольный матч отменили в Германии из-за беспорядков в Хемнице

Футбольный матч между «Динамо» из Дрездена и «Гамбургом» во втором дивизионе чемпионата Германии перенесли на неизвестный срок из-за беспорядков, учиненных в Хемнице.

Проблема заключается в нехватке полицейских на субботний матч. Власти земли Саксония приняли решение отправить большую часть полицейских региона на помощь в Хемниц.

1 сентября там ожидаются несколько крупных националистических демонстраций против миграционной политики властей Германии, передает «Газета.ру».

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в Хемнице 27 августа после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала гибель мужчины в Хемнице ужасным инцидентом, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.