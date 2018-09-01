Партия «Альтернатива для Германии» проведет «Марш молчания» в Хемнице

Правая партия «Альтернатива для Германии» проведет 1 сентября «Марш молчания» в городе Хемнице, который стал местом массовых митингов местных жителей и националистов против миграционной политики страны после убийства мигрантами местного жителя.

Марш начнется в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Все участники будут одеты в черную одежду, но пронесут с собой белые розы в память об убитом неделю назад жителе города Даниэле Хиллиге, пишет «РИА Новости».

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в Хемнице 27 августа после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

В ходе акций представители правых кругов скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала гибель мужчины в Хемнице ужасным инцидентом, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.