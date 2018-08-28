Россиянин пострадал в результате беспорядков в Хемнице

Гражданин России пострадал во время беспорядков в немецком городе Хемнице, сообщили в посольства РФ в ФРГ.

«В результате проведенной проверки подтвердилась информация о пострадавшем в ходе беспорядков 27 августа в Хемнице гражданине России Дмитрии М.» — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Состояние пострадавшего россиянина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Отмечается, что генконсульство России в Лейпциге находится в постоянном контакте с пострадавшим и местными правоохранительными органами.

В посольстве добавили, что сотрудники генконсульства выехали в больницу, «чтобы посетить пострадавшего и оказать ему всю необходимую помощь».

Ранее 28 августа сообщалось, что антимигрантские митинги в Хемнице привели к столкновениям. В результате пострадали несколько человек. Митинги с участием 2 тыс. человек прошли 27 августа после убийства 35-летнего немца, подозревают 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца.