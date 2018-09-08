В метро Москвы провели генеральную уборку ко Дню города

На станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) провели генеральную уборку в преддверии празднования Дня города. Об этом 7 сентября рассказали в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«За последнюю неделю работники метро очистили балюстрады эскалаторов от вандальных надписей, провели очистку вентиляционных решеток от пыли и мусора, побелили потолки над пассажирскими платформами и путями, а также в переходах между станциями», — приводит текст сообщения агентство городских новостей «Москва».

Работы начались еще в начале августа и проводились ночью, чтобы не мешать пассажирам пользоваться метро.

За это время работники вымыли более 40 тыс. кв. м «облицовки пола и колонн, почистили фрески, мозаики и другие элементы оформления станций», сказано на портале мэра и правительства Москвы. Также были очищены торговые павильоны в подземных переходах.

Ко Дню города столичные власти разработали карту с маршрутами по выставкам городских музеев. Всего их три — «Поэты и писатели», «Архитектурно-скульптурный» и «Художник, композитор и меценаты». Вход во многие музеи столицы будет бесплатным.