Москва ликующая: что интересного ждать в День города

В этом году Москва отмечает свой 871-й день рождения. 8 и 9 сентября жителей и гостей столицы ждет интернациональная культурная программа, охватывающая все виды искусства и развлечений — от костюмированных представлений и перформансов до велопробегов и экскурсий. На различных площадках выступят французские барабанщики, испанские огнеметатели и циркачи, южнокорейские рэперы, оперные певцы из Большого театра... Но при всей пестроте запланированных мероприятий большинство из них будут объединены темой театра.

Основные торжества пройдут на Манежной площади, в Лужниках, у храма Христа Спасителя, в парке Горького и «Музеоне».

— Запланированы многочисленные концерты, театральные и хореографические программы, спортивные и цирковые шоу, творческие мастер-классы для детей и взрослых: от садоводства до инженерного дела, — рассказал «Известиям» глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк. — Москвичей и туристов ждут развлечения на любой вкус.

Шоу-программа на Манежной площади начнется с выступления коллектива Les Muses Tanguent («Танцующие музы») из Франции. 20 артисток в легких платьях исполнят на медных духовых популярные джазовые мелодии. Следом за «музами» большое театрализованное шоу представит еще один коллектив из той же страны — Transe Express. Для представления музыканты используют подъемный кран. Барабанщики взлетят над площадью на 70 м, при этом продолжая музицировать.

Из других зарубежных коллективов стоит отметить U-Theatre из Тайваня: спектакль «Меч мудрости» объединяет игру на ударных инструментах, медитацию и танцевальное шоу.

Россию же представит оркестр духовых инструментов «Пакава ить», балансирующий в своем творчестве между джазом и классикой, авангардом и world music.

Всех, кто хочет погрузиться в атмосферу Испании, ждут в Лужниках. Здесь выступят два коллектива из южной страны: La Fura dels Baus удивит публику выступлениями акробатов, выполняющих трюки на многометровой высоте, а Xarxa Theatre увлечет зрителей представлением «Огонь моря». Музыка Средиземноморья прозвучит в сопровождении пиротехнических эффектов и факельного шоу.

Любителей оперы и классической музыки ждут у храма Христа Спасителя. 8 сентября в 17:00 там в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра выступят солисты Большого театра. Также на сцену выйдут хоры Сретенского и Данилова монастыря и Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

Музейные институции тоже приготовились ко Дню города, причем прозвучит у них тема сценических искусств. Так, Музей имени Бахрушина проведет экскурсии «Иллюзия театра. К 200-летию Театра Гонзаги в Архангельском» в главном здании, покажет спектакль «Пришел мужчина к женщине» и мюзикл «Эволюция». А в Музее Москвы откроется масштабный фестиваль «Музей и город», объединяющий самые разные формы досуга. Гостей ждут выставки, экскурсии, развлечения для детей, вкусная еда, кино и музыка. К слову, оба дня праздника вход во многие столичные музеи, включая и Музей Москвы, будет свободным.

Еще одна центральная тема грядущего Дня города — благотворительность. Как рассказал «Известиям» Алексей Немерюк, в городе запланирован ряд встреч с представителями крупнейших благотворительных фондов, а также выступления инклюзивных коллективов. 8 сентября на Цветном бульваре пройдет фестиваль «Добрая Москва 2018», призванный привлечь внимание к социальным проблемам. Все желающие смогут приобрести сувениры на ярмарке, устроенной подопечными благотворителей. Вырученные деньги пойдут на лечение и помощь. Кроме того, посетителей пригласят принять участие в мастер-классах по рукоделию и поучаствовать в «Добром забеге».

А 9 сентября в саду «Эрмитаж» благотворительный фонд «Артист» ждет всех желающих прокатиться на велосипедах по Бульварному кольцу. Причем — вместе со звездами. Заезд «ТеатРалли» станет символичным открытием театрального сезона.

— Москва с каждым годом всё больше внимания обращает в сторону благотворительности, и мы очень рады, что в День города все жители и гости столицы смогут отметить этот праздник таким необычным способом — прокатиться вместе с любимыми артистами по Бульварному кольцу, насладиться видами осенней столицы и при этом совершить доброе дело, — рассказала «Известиям» соучредитель фонда, заслуженная артистка России Мария Миронова. — Все собранные деньги от регистрационных взносов и партнерских средств будут направлены на медицинскую помощь подопечным нашего фонда — ветеранам сцены.

На старте встретятся Евгений Миронов, Мария Миронова, Ирина Апексимова, Игорь Верник, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Максим Виторган, Дарья Мороз, Ингеборга Дапкунайте и многие другие звезды.

В каждом округе столицы будет свой центр притяжения, но даже если горожане задержатся допоздна вдали от своего района, добраться до дома они смогут без проблем. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, метро и МЦК будут открыты всю ночь с 8 на 9 сентября. Кроме того, по городу будут курсировать дополнительные ночные маршруты наземного транспорта. Кульминацией празднования 871-летия Москвы станет традиционный фейерверк. 8 сентября в 21:00 огненные залпы дадут более чем с 30 площадок, расположенных по всему городу.