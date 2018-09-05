Программа дня города в Москве

Классическая и популярная музыка, лекции и мастер-классы в необычном формате, модные показы и фотовыставки, театр для детей и взрослых и многое другое ждут москвичей и гостей столицы 8 и 9 сентября в праздничной программе Департамента культуры города Москвы.

Основные площадки находятся в центре: у Храма Христа Спасителя, на Цветном бульваре, на Арбате, и в парке искусств «Музеон». Кроме того, в каждом округе столицы находится своя праздничная площадка.

Центральные площадки

Храм Христа Спасителя

8 сентября, 12:00–21:00

У стен Храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города представят концертную программу. Настоящий подарок любителям классической музыки. 8 сентября на концертной площадке будут выступать лучшие классические коллективы Москвы, прозвучат популярные мелодии в исполнении симфонического оркестра. Также будет представлена отдельная программа хоровых ансамблей.

Фото предоставлено пресс-службой Дня города

Цветной бульвар

8 сентября, 12:00–21:00

В рамках фестиваля «Добрая Москва 2018» пятый год подряд мероприятие на Цветном бульваре соберет неравнодушных горожан. Фестиваль «Добрая Москва» — это торжественное событие и большой городской праздник, который позволит привлечь внимание к социально значимым проблемам столицы.

Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации объединятся для того, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе.

Благотворительные фонды представят свою деятельность в виде выставки, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах и купить товары, сделанные подопечными фондов. Цель ярмарки — знакомство жителей города с деятельностью различных фондов и общественных организаций, а также сбор денежных средств для дальнейшей передачи фондам.

Также во время фестиваля можно будет поучаствовать в благотворительном забеге. Попробовать свои силы сможет любой желающий, прошедший регистрацию. Завершением празднования станет благотворительный концерт.

Фото предоставлено пресс-службой Дня города

Улица Арбат

8 сентября, 12:00–21:00

С 1 по 10 сентября международный медиаиздательский проект «Библиотека смыслов: интеллектуальная культура в лекциях, диалогах, книгах», компания Storytel, Дом-музей Марины Цветаевой и ГАУК «Московская дирекция массовых мероприятий» представят жителям и гостям столицы программу «Москва рассказывает…».

Иллюстрациями к выставке станут фотографии, литографии и гравюры из архивов музеев Москвы. Гостям культурного мероприятия представится уникальная возможность познакомиться с сюжетами нашей столицы через линии судеб выдающихся москвичей, этимологию названий старинных улиц и влияние моды на повседневную жизнь горожан.

Старт уличной программы в честь 871-летия Москвы — 8 сентября в 12:00. Откроет программу оперный певец и участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров. В течение всего дня для посетителей Старого Арбата будет организованна насыщенная лекционная программа. Гостей ждёт и необычный формат эдьютейнмента: театрально-поэтический рассказ об истории Москвы от заслуженного деятеля искусств России Павла Любимова в 14:00.

В 15:55 стартует продолжение выставки «Москва рассказывает…» в формате прогулки-экскурсии по Арбату и его переулкам от команды ежедневных городских экскурсий «Туры в 15:15». В 16.00 директор Государственной галереи на Солянке Федор Павлов-Андреевич даст старт дискуссии о малоизученном в России жанре перформанса, расскажет о том, что значит «совриск», и как Государственная галерея на Солянке стала центром мирового современного искусства.

Фото предоставлено пресс-службой Дня города

В 17:00 8 сентября Дом-музей Марины Цветаевой проведёт театрализованную лекцию «Три Москвы Марины Цветаевой». Кроме того, состоится специальная экскурсионная программа «Арбат, бульвар и литературные секреты переулков», в ходе которой расскажут о писателях и поэтах, чей след остался в арбатских адресах.

Финалом вечера 8 сентября станет концерт известного джазового трубача Вадима Эйленкрига.

9 сентября в программе Дня города на Старом Арбате в Доме-музее Марины Цветаевой пройдут творческие встречи, посвящённые литературе и искусству, а также интересным историям о столице. Встретиться с Константином Богомоловым можно будет в 14:00, а в 15:30 культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского представит лекцию о княгине Зинаиде Волконской и московском книгоиздателе Иване Дмитриевиче Сытине.

В 16:00 Дом-музей Марины Цветаевой совместно с музеем Владимира Маяковского и театром МОСТ представят театрализованную экскурсию «Мост между Маяковским и Цветаевой».

В финальной части праздничной программы зрителей ждут выступления современных музыкантов, которые исполнят свои лучшие песни.

Парк искусств «Музеон»

8 сентября, 12:00–21:00

9 сентября, 13:00–20:00

На протяжении двух дней в одном из самых живописных мест Центрального административного округа, парке искусств «Музеон», будет проходить концертно-театральная программа, посвящённая празднованию 871-летия Москвы. Ключевой темой празднования станет мода — зрителей ждут показы дизайнеров, увлекательные мастер-классы по стилю, интенсивыпо имиджу и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой Дня города

Парк Победы на Поклонной горе

8 сентября, 12:00–21:00

В рамках празднования Дня города 8 сентября пройдёт концерт от «Дорожного радио». Посетители услышат Дениса Клявера, Катю Лель, «Бурановских бабушек», Вадима Казаченко, Татьяну Овсиенко, Сати Казанову, Гузель Хасанову и Виктора Дробыша, группу «Ярмарка», Жеку, группу VIVA, Марка Тишмана, Евгения Кунгурова, Тамару Гвердцители и многих других.

9 сентября, 15:00–20:00

Концерт от радио «Дача». В программе: Анна Семенович, Согдиана, Александр Айвазов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Рада Рай, Вадим Казаченко, Султан Ураган, Елена Терлеева.

Фотовыставки

1–10 сентября

На Арбате и Чистопрудном бульваре для жителей и гостей столицы будет представлена выставка «Москва современная». Главный городской музей, Музей Москвы, презентует работы известного фотографа Константина Кокошкина, по работам которого можно будет оценить уникальность архитектуры и прелесть современного города. Авторские труды фотографа хранятся в коллекциях Музея Москвы, Русского музея и Московского мультимедиа арт-музея.

Окружные площадки

В каждом округе будет своя центральная площадка для выступлений. В программе 8 и 9 сентября: популярные артисты и творческие коллективы Департамента культуры города Москвы, театральные постановки, интерактивные мастер-классы, кинопоказы и специальные проекты «Дорожного радио», радио «Дача» и газеты «Метро».

Екатерининский парк

8 сентября, 12:00–21:00

9 сентября, 13:00–18:00

На территории Екатерининского парка пройдёт театрализованная праздничная программа для всей семьи. Основой программы будет красочный детский фестиваль. Гости парка станут не просто зрителями, но и участниками театральных выступлений.

Для детей и взрослых запланирована программа мастер-классов и интерактивных развлечений: изготовление секретиков и ветрячков, роспись камней и создание триптиха из акварельных открыток. Кроме того, можно будет попробовать себя в искусствах оригами и создания игрушек.

Все, кто любит подвижные игры, смогут попробовать себя в мини-гольфе, повозиться с гигантскими шашками и дженгой или проверить силу на силомере. В финальной части празднования Дня города зрителей ждут выступления современных популярных музыкантов, которые исполнят свои лучшие песни.

Фото предоставлено пресс-службой Дня города

Измайловский парк

8 сентября, 12:00–21:00

В Измайловском парке в юбилейный, десятый раз, пройдёт рок-фестиваль молодых исполнителей Metro On Stage, в этом году приуроченный к 871-летию Москвы. На сцене на берегу Круглого пруда выступят самые яркие финалисты прошлых лет: Найк Борзов, Анимация, Alessiee, Margosha, Таймсквер, Hardballs Hell Bruizes, Becoming a Hero, Mable’s Broadway, Pravada, Lascala и другие.

На территории парка будет действовать Make Up Station — территория, где профессиональные визажисты создадут всем желающим образ настоящей рок-звезды.

Фото предоставлено пресс-службой Дня города

9 сентября, 13:00–20:00

В Измайловском парке пройдёт фестиваль «Продвижение». Как и в прошлом году, он приурочен ко Дню города. На сцене фестиваля выступят молодые рок-музыканты, для которых это событие — отличная возможность получить опыт выступления перед публикой на open air, а для публики — услышать новое звучание отечественной музыки.

Также праздничные мероприятия 8 сентября пройдут на следующих площадках:

Аллея Космонавтов (ВДНХ)

Парк «Ангарские пруды»

Площадь у ТРЦ «Калейдоскоп» (м. Сходненская)

Улица Щорса

Сколковское шоссе

Парк «Печатники»

Площадь у КЦ им. И.М. Астахова в Люблино

Парк «Царицыно»

Детский ландшафтный парк в Южном Бутово

Центр Спорта «Московский»

Сиреневый бульвар (Троицк)

Центральная площадь Зеленограда

Также в преддверии празднования Дня города на Кольцевой линии столичного метро запущен тематический поезд «Градоначальники Москвы», в оформлении которого использованы уникальные кадры из крупнейшего в стране фотобанка МИА «Россия сегодня». Архивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории.

Праздничные фейерверки

Фото предоставлено пресс-службой Дня города

Одновременный запуск фейерверков состоится по всему городу 8 сентября в 21:00 на следующих площадках: