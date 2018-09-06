Московские музеи в День города станут бесплатными

В День города Москвы вход во многие городские музеи станет бесплатным. Некоторые площадки подготовили к празднику специальную программу.

Для посещения музеев нужно будет получить в кассе бесплатный билет. Ни предъявления документов, ни предварительной регистрации не потребуется, однако на некоторые экскурсионные выставки нужно будет записаться заранее, сообщил порталу mos.ru генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

Музей В.В. Маяковского подготовил для гостей виртуальную экскурсию по Москве. Программа включает аудиозаписи воспоминаний современников поэта, фотографии и архивные документы из фондов. Музей К.Г. Паустовского также расскажет посетителям о времени, которое писатель провел в столице.

Акция продлится два дня — 8 и 9 сентября. Полный список музеев, которые будут в ней участвовать, опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.