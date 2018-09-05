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Первый в России музей археологии дерева откроют в Свияжске

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На острове-граде Свияжск сегодня откроют первый в России музей археологии дерева. В торжественной церемонии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Музей будет открыт в рамках международного форума ЮНЕСКО.

Как отмечает ИА «Татар-информ», уникальная составляющая музея — анимированное панно, протяженность которого 21 м. Оно реконструирует Свияжск по писцовой книге 1565-1568 годов.

Сначала ученые создали модель острова-града, потом художники нарисовали образ и «оживили» его. В 40 сюжетах демонстрируются основные ремесла, особенности хозяйственной и повседневной жизни Свияжска.

Что же касается форума ЮНЕСКО, то он проходит в Казани с 4 по 7 сентября под патронажем государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева. В его работе принимает участие около 200 экспертов в области сохранения культурного наследия.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО на данный момент входят три объекта, расположенные на территории Татарстана. Это Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, Казанский кремль и Болгарский историко-археологический комплекс.

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