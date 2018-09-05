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Салют на День города в Москве запустят с 30 площадок

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Праздничные фейерверки в честь Дня города в столице запустят с 30 площадок 8 сентября. Об этом в среду, 5 сентября, сказано на сайте столичной мэрии.

Всего запланировано несколько десятков тысяч залпов. В честь праздника небо украсят вспышки серебряных, золотых, зеленых, синих, красных и пурпурных искр в форме пионов, хризантем, пальм, сердец, цветов из золотых нитей, сообщает сайт kp.ru.

Полюбоваться пиротехническим шоу можно будет практически из любой точки Москвы — запуск высотных фейерверков запланирован на 13 городских площадках, а салюты с разным уровнем сложности понаблюдать можно будет в 17 парках, сообщает телеканал «Звезда». Так, в центре города салют можно будет посмотреть в парке Горького, саду «Эрмитаж», в парках «Красная Пресня» и «Таганский», а также у основания Большого Москворецкого моста и напротив стадиона в «Лужники».

Москва отметит 871-й день рождения 8 и 9 сентября. Для жителей и гостей столицы подготовили различные развлекательные мероприятия. Подарком москвичам ко Дню города станет открытие концертного зала в парке «Зарядье». По прогнозам организаторов, в праздновании примут участие порядка 10 млн человек, пишет сетевое издание m24.ru.

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