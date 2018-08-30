События фестиваля «Цветочный Джем» в День Города

Творческие занятия

9 сентября на полутора тысячах площадок во всех районах столицы москвичи смогут принять участие в любительском конкурсе цветников. Организаторы подготовили более 540 тысяч цветов и растений, также всем участникам конкурса бесплатно предоставят весь необходимый инвентарь и помощь профессиональных ландшафтных дизайнеров. Свой оригинальный цветник участники будут создавать в заполненных грунтом конструкциях, которые по форме напоминают соты. На каждой площадке конкурса будет выставлено от 10 до 15 таких конструкций. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, участие в конкурсе бесплатно.

Любителям ландшафтного дизайна будут доставлены более 30 видов цветов и растений. Это 30 тыс. тагетисов, еще известных как «бархатцы», 15 тыс. бегоний, которые благодаря своим красивым листьям и цветам различных оттенков получили широкое распространение в декоративном цветоводстве, 15 тыс. газаний или «африканских ромашек».

Лучшие цветники на каждой площадке будут выбраны путем голосования. Авторы получат ценные призы. Также подарки ждут создателей цветников, занявших второе и третье места, а всем участникам конкурса вручат памятные сувениры.

Фото: пресс-служба фестивалей «Московские сезоны»

Любительский конкурс ландшафтного дизайна на окружных площадках станет одним из ключевых событий фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» и одноименного открытого международного конкурса.

На Тверской площади откроется школа флористики. Своими секретами поделятся чемпионы по флористике Москвы и России, приглашенные преподаватели ведущих флористических школ. Посетители открытых уроков увидят показательные выступления, узнают, как создаются авторские букеты и цветочные композиции, вникнут в актуальные тенденции и технологии. Часть авторских букетов, созданных в рамках воркшопов, разыгрывается в лотерею среди слушателей.

В кулинарной школе на площади Революции опытные шеф-повара научат готовить блюда с московским характером. Конечно же, на первом месте – салат «Столичный», после которого можно будет узнать секреты приготовления «Осетрины по-московски» или легендарного «Жаркого по-строгановки». Рецепты напитков и сладких блюд тоже не избежали «особый отпечаток» — «Калач Московский с изюмом» лучше всего гармонирует с «Морсом по-московски из морошки». Для поклонников прогулок по пушкинским местам Москвы будет интересно узнать рецепт настоящего «Цветаевского пирога».

Фото: пресс-служба фестивалей «Московские сезоны»

На Тверском бульваре всех приглашает Домик садовника. В этом клубе юных натуралистов маленькие гости научатся лайфхакам по посадке растений и дальнейшему уходу за ними, создадут уникальный набор садовых инструментов, декорируют вешалку для садовых мелочей и оригинальные маркеры для сада. Педагоги расскажут о новых тенденциях в ландшафтном дизайне и помогут создать экофигурку.

Творческая мастерская на Профсоюзной улице приглашает всех желающих сделать сувениры с символикой Москвы и Дня города. Например, создать картину праздничного салюта «Виват, Москва!» в стиле граттаж — эдакой оригинальной имитации гравюры, при которой рисунок «царапается» на картоне или очень плотной бумаге. Или поздравить столицу, собрав композицию из трав и растений, рассадив их по горшочкам. Здесь же будут рассказывать о волонтерском движении и научат создавать яркую цветочную клумбу.

В школе диджеинга на ВДНХ 8 и 9 сентября пройдут заключительные занятия и активная подготовка к финальному концерту — учащиеся представят на суд педагогов записанный «вживую» часовой микс. Сам концерт начнется 9 сентября в 19:00. На этой же площадке можно будет послушать выступления диджеев от школы диджеинга Umaker.

Мастер-классы на Ореховом бульваре научат создавать миниатюрные сады в самой обычной коробке. Здесь же можно будет познакомиться с азами каллиграфии и скетчинга, а еще здесь покажут, как работать с глиной и помогут создать дизайнерские элементы декора. И, конечно, опытные педагоги откроют тонкости флористики и научат создавать декор для интерьера из живых цветов.

Фото: пресс-служба фестивалей «Московские сезоны»

Также на Ореховом бульваре гости узнают об ораторском искусстве, особенных навыках, которыми должен обладать хороший оратор. Поклонников цифровых технологий научат рисовать, используя графический планшет, и обрабатывать изображения; любителям архитектору будет интересно узнать тайны московских зданий и нарисовать улицы Москвы. А те, кто мечтает стать блогером, узнают, как создать успешный блог и быть популярным.

Спектакли, балеты и концерты

Для гостей площадки «Цветочного джема» на площади Революции 8 сентября московский ансамбль Тромбон-шоу, созданный тромбонистом-виртуозом Максимом Пигановым, представит программу «Джазовые хиты», а команда Coffeetime Band, где признают только голоса и битбокс, покажет музыкальное шоу «С Днем города!». В воскресенье 9 сентября посетителей ждет специальная программа «Я люблю тебя, Москва», в которой выступят Стас Пьеха, Юлия Савичева, Юлия Волкова, группа «Разные» и другие музыкальные коллективы.

Субботняя программа на Профсоюзной улице начнется с научного шоу «Лепесток желания» от «Лаборатории Чудес», где будут создавать формулу счастья и исполнения желаний. Музыкальная программа площадки будет посвящена столице – Акапелла группа Rain Drops назвала свое выступление «Дорогая Москва», мастер джазового вокала Этери Бериашвили покажет свое поздравление «С праздником, дорогие москвичи!», инструментальный коллектив «Фортуна брасс» представит праздничную программу «Дорогие москвичи», также свои музыкальные поздравления покажут Ретро джаз бэнд Real Jam, кавер-группа Russian acapella band и другие коллективы.

На бульваре Дмитрия Донского спектакль «Каменный цветок» покажет театр кукол из Челябинска, а театр Виктора Антонова из Санкт-Петербурга пригласит в «Цирк на нитях», в котором будут представлены кувыркающиеся обезьянки, поющий клоун, верблюд, превращающийся в дракона, и другие тайны цирка. На этой же площадке можно будет послушать выступления DREAMS SHADOW — молодого коллектива, который регулярно выступает на крупнейших фестивалях - Дикая Мята, Усадьба Jazz, Cannes Lions и многих других.

В Зеленограде на площади Юности программа объединила сразу несколько оригинальных спектаклей. Театр Parabasis покажет спектакль «Фантастический сон с ландринами», в котором зритель может оказаться участником действия. Театр «ДаМы» — творческое объединение, открытое любым безумным идеям, как они сами себя называют, предложат сразу несколько постановок: «Шокофентия», «Сладкий переполох» и «Как королева цветов дружить научилась». В музыкальной программе — кавер-версии модных современных хитов и легендарных песен представит музыкальный коллектив Brevis Brass Band, а певица Кристина Стельмах подарит оригинальные аранжировки джазовых и эстрадных композиций.

Где получатся необычные праздничные фото

Обязательно побывайте на Никольской улице, где ближе к Красной площади всех ждет оригинальный сад «Поцелуй меня среди полевых цветов» Алессандро Тривелли и Сильвии Калатрони, где есть специальный мост, а еще самые настоящие заросли подарят возможность укрыться среди цветов и деревьев.

В Столешниковом переулке гостей ждет уникальная дизайнерская люстра, которая приехала из Италии, чтобы стать украшением выставочного сада. Сад «Рапсодия в фиолетовых тонах» Кристины Мадзукелли меняет свой характер и цвета в зависимости от освещения. Особенный объем и воздух появляются здесь в солнечные дни.

Фото: пресс-служба фестивалей «Московские сезоны»

Сразу три сада можно увидеть на Новом Арбате — каждый найдет свой уголок природы, где захочется остановиться и даже остаться. Возле дома 13 сад «В потоке» Ольги Грибовой и Анастасии Остроумовой напоминает о переплетении взглядов, устремлений и характеров в современном мегаполисе, а у дома номер 15 можно оказаться внутри произведений Аристарха Лентулова (сад «Грани Лентулова» Анны Лозинской и Анаит Акопян) с их яркими красками и запоминающимися формами. В районе дома 21 вспомнится легенда о семи холмах, которые здесь утопают в цветах и приглашают отдохнуть. Этот сад называется «На семи холмах» и создан Оксаной Хлебородовой.

В выставочном саду «Городской калейдоскоп» Ольги Андросенко на Никитском бульваре можно покачаться на качелях и даже в гамаке. А если присесть на лавочку, то можно выбрать, куда смотреть: на город или на «лес» из лип.

Зажигательная Испания ждет гостей в сквере имени Майи Плисецкой, где гранд мирового ландшафтного дизайна Джеймс Бассон создал свой первый проект в России – выставочный сад «Кармен».