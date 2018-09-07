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Москвичам предложили три маршрута по музеям в день города

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Власти Москвы в преддверие Дня города разработали карту с маршрутами по выставкам городских музеев. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«Для горожан подготовили три пешеходных маршрута, проходящих по центру Москвы. Путь по каждому из них займет около часа (без учета времени, проведенного в музеях)», — говорится в сообщении.

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Первый маршрут получил название «Поэты и писатели», он стартует 8 сентября. Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», он начнется в филиале музея Владимира Маяковского — «Квартире на Большой Пресне», а затем гостям предлагают посетить пешеходную экскурсию «Однажды на Патриарших», подготовленную музеем Михаила Булгакова. Следующим пунктом маршрута станет Дом Николая Гоголя на Никитском бульваре, а в завершение программы желающие смогут посетить Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке.

Второй маршрут под названием «Архитектурно-скульптурный» включает в себя посещение музея Александра Пушкина на Пречистенке и музея «Дом Бурганова» в Большом Афанасьевском переулке. Кроме того, запланирована экскурсия от музея-мастерской Зураба Церетели и выставка, приуроченная к 90-летию Парка Горького в Московском музее современного искусства, информирует «Федеральное агентство новостей».

Третий маршрут «Художник, композитор и меценаты» охватит музей Василия Тропинина и московских художников его времени, а также музей Александра Скрябина в Большом Николопесковском переулке, где 8 сентября состоится фортепианный концерт-перформанс с музыкой композиторов Оливье Мессиана, Александра Скрябина или Арнольда Шенберга.

Ранее генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников сообщил, что в День города Москвы вход во многие музеи столицы будет бесплатным, для этого посетителям нужно будет получить специальный билет в кассе.

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