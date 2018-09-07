Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя связал дело Скрипалей с химатаками в Сирии.

«Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для раскручивания антироссийской истерии и был использован для подрыва нашего авторитета как государства-участника ОЗХО в канун применения химического оружия в сирийском городе Дума. Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе. И готовящейся там химической провокации боевиков совместно с «Белыми касками», о которой мы неоднократно предупреждали», — отметил постпред.