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Мэй поблагодарила союзников за поддержку по «делу Скрипалей»

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Фото: REUTERS/Tatyana Zenkovich
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Глава британского кабмина Тереза Мэй поблагодарила лидеров Франции, США, Канады и ФРГ за поддержку позиции Лондона по событиям в Солсбери.

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Слова благодарности она выразила в четверг, 6 сентября, на своей странице в Twitter.

«Благодарю президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что они стоят плечом к плечу с Великобританией в ответ на подлое использование вещества нервно-паралитического действия в Солсбери», — написала британский премьер.

Ранее в четверг эти государства в совместном коммюнике призвали Россию опубликовать все детали программы по разработке нервно-паралитического вещества «Новичок».

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении в Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

4 марта британский агент и бывший офицер Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке города Солсбери.

Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.

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