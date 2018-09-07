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Международная федерация журналистов потребовала освободить Вышинского

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Фото: РИА Новости
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Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут потребовал немедленного освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которому 6 сентября херсонский суд продлил арест на два месяца.

Он подчеркнул, что действия украинского «правосудия» являются ни чем иным, как цензурой.

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«Продление содержания под стражей Kирилла Вышинского является неприемлемым, поскольку очевидно, что он был арестован не за что иное, как за свою работу журналиста. Мы не можем не рассматривать это как форму цензуры, которая противоречит демократии, поскольку свобода прессы является ключевой ценностью демократии», — цитирует Лерута «РИА Новости».

В четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября. Адвокаты журналиста намерены подать апелляцию.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. К журналисту не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство.

При этом 1 июня на заседании суда журналист заявил, что отказывается от гражданства Украины и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

В МИД России назвал действия Киева произволом и направил Украине две ноты с требованием немедленно освободить журналиста.

5 сентября защита сообщила об ухудшении состояния здоровья Вышинского. Его госпитализировали из зала суда.

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