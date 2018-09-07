Панин оскорбил россиян и пообещал уехать из страны

Российский актер Алексей Панин назвал граждан РФ «умственно ограниченными» и заявил о намерении уехать из страны. Соответствующие заявления он сделал во время общения с подписчиками в соцсети Instagram.

Возмущение фолловеров Панина вызвала подпись к опубликованной им фотографии с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Актер решил объяснить, зачем пользуется социальной сетью.

«А для особо тронувшихся умом хочу добавить! Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! <...> Но боюсь, что с вашим скудоумием, вам этого не понять», — написал Панин.

Некоторые пользователи раскритиковали актера за грубость. Одному из подписчиков Панин ответил, что люди «несчастье и глупые».

«От того они злые. К сожалению, это Россия. Люди тут очень ограничены умственно», — заявил актер.

В другом комментарии Панин написал, что скоро уезжает из России, а возвращаться будет «только за деньгами».

В середине августа разгорелся скандал после пьяного дебоша, который Панин устроил на борту самолета Симферополь–Москва. По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения, ходил по салону без разрешения бортпроводников и игнорировал их требования. Сам актер заявил, что «никакого дебоша нигде не было», он просто передумал лететь.