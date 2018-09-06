Пнувшего чайку за кражу бургера американца оштрафовали на $124

Жителя США, который пнул укравшую его чизбургер чайку, оштрафовали на $124 доллара за причинение вреда охраняемому виду птиц.

Как сообщает портал NH1 News, инцидент произошел на пляже в американском штате Нью-Хэмпшир. Оштрафованный Нейт Ранклос утверждает, что это вышло случайно: он, по его словам, всего лишь сделал движение ногой, чтобы прогнать птицу, «и, к сожалению, сильно ее ударил».

Сразу после происшествия Ранклос был вынужден покинуть пляж, потому что многие отдыхающие начали на него кричать.

Американец подчеркнул, что инцидент был случайностью, которую социальные сети раздули в нечто большее.

Портал отмечает, что в США чайки являются охраняемым видом птиц на федеральном уровне.

В конце августа сообщалось, что региональный совет Омауи в Новой Зеландии выступил с инициативой запретить всех домашних кошек. Экологи поддержали предложение, полагая, что такая мера позволит улучшить ситуацию с популяцией птиц в регионе.