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Туристов оштрафовали на €900 за украденные с пляжей Сардинии камни

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Фото: Depositphotos
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Супружеская пара пыталась вывезти в качестве сувенира камни с пляжей Сардинии в автомобиле. Об этом сообщает «Италия по-русски».

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Полиция задержала туристов из Рима в порту Ольбии на борту парома, отправляющегося в Чивитавеккья, 30 августа. Пакеты с похищенными камнями были спрятаны между сиденьями автомобиля.

Изъятое передали в Морское управление для возврата на пляжи, а супругов оштрафовали на €900.

В июле пара туристов из Венгрии решила вывести в качестве сувениров кирпичи из мемориала и музея Аушвиц-Биркенау, посвященного концлагерю в Освенциме. Их приговорили к году условного лишения свободы и оштрафовали на 1500 злотых, что составляет около 25 тыс. рублей.

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