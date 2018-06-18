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Подросток из Австрии попытался украсть фрагмент Колизея

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Австрийский турист во время экскурсии по Колизею попытался отломать фрагмент колоннады и спрятать «сувенир» в рюкзак. Подростка задержали карабинеры.

Как сообщает газета The Local, 17-летнему молодому человеку предъявили обвинения в «незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству». 

Согласно итальянскому законодательству, нанесение ущерба культурному наследию страны может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет. Однако ранее пытавшиеся унести фрагменты Колизея туристы отделались крупными штрафами, отмечает RT.

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