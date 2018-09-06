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Во Флоренции ввели штраф за еду на улице

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Распоряжение властей Флоренции, запрещающее есть на тротуарах в центре этого итальянского города, вступило в силу 6 сентября.

Как сообщает CNN, запрет распространяется на четыре улицы, наиболее посещаемые туристами. Речь идет о Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна.

В этих местах отныне нельзя есть, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов. Запрет распространяется на временные промежутки между 12:00 и 15:00 часами, а также между 18:00 и 22:00. Нарушителям придется заплатить штраф в €500.

Такое правило будет действовать до 6 января 2019 года.

В августе на итальянском острове Сардиния карабинеры оштрафовали туриста на €1 тыс. за сбор песка на пляже в бутылку. Гражданин Италии, постоянно проживающий в Великобритании, хотел привезти домой песок в качестве сувенира, однако местная полиция расценила его действия как кражу.

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