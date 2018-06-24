На Гавайях ужесточили наказание за селфи с вулканом

Власти Гавайев ужесточили наказание для туристов, делающих фотографии на фоне извергающихся вулканов. Нарушителям теперь грозит штраф до $5 тыс. или тюрьма на срок до года.

Решение было принято после того, как 40 человек задержали после проникновения за ограждения ради селфи с извергающимся вулканом Килауэа, сообщает RT со ссылкой на издание Fortune.

Извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Лава разрушила не менее 600 зданий. Прилегающий к вулкану район объявили зоной стихийного бедствия. Почти всё местное население эвакуировали, отказались уезжать только два человека — владелец плантации медицинской марихуаны Дейл Альтман и его внук. По словам Альтмана, в землю вложено слишком много труда.