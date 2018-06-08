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Около 600 домов разрушены лавой после извержения на Гавайях

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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Около 600 домов уничтожены потоками лавы при извержении вулкана Килауэа на острове Гавайи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на мэра округа Гавайи Гарри Кима, с начала извержения 3 мая было разрушено порядка 600 домов и построек. Ранее сообщалось о 117 уничтоженных зданиях.

Мощное извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. 10 мая губернатор одноименного американского штата Дэвид Иге объявил район Пуна в непосредственной близости к вулкану зоной стихийного бедствия. Спустя шесть дней президент США Дональд Трамп направил штату помощь.

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