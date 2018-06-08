Около 600 домов разрушены лавой после извержения на Гавайях
Около 600 домов уничтожены потоками лавы при извержении вулкана Килауэа на острове Гавайи.
Как сообщает Reuters со ссылкой на мэра округа Гавайи Гарри Кима, с начала извержения 3 мая было разрушено порядка 600 домов и построек. Ранее сообщалось о 117 уничтоженных зданиях.
Мощное извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. 10 мая губернатор одноименного американского штата Дэвид Иге объявил район Пуна в непосредственной близости к вулкану зоной стихийного бедствия. Спустя шесть дней президент США Дональд Трамп направил штату помощь.