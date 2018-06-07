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Число жертв извержения вулкана в Гватемале приблизилось к 100

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Количество погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале достигло 99 человек, передает национальный институт судебной медицины страны.

Ранее СМИ сообщали о как минимум 84 погибших. Около 200 местных жителей числятся пропавшими без вести.

«Генеральный директор Национального института судебной медицины Гватемалы (НИСМ) представляет новые данные по результатам работ, проведенных сотрудниками НИСМ в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие извержения вулкана Фуэго», — говорится в заявлении ведомства в Twitter. Там же приводится обновленная информация по числу погибших.

Фуэго считается одним из наиболее активных вулканов на территории Гватемалы. Он расположен в нескольких десятках километров от столицы страны. В 2018 году вулкан впервые активизировался 12 апреля, а мощное извержение началось 3 июня. 

Вулкан Фуэго, извержение
Вулкан Фуэго считается одним из самых активных на территории страны. Он расположен всего в нескольких десятках километров от столицы Гватемалы
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, спасатели перекрыли дорогу
После того как поток лавы в воскресенье сошел на один из населенных пунктов, что привело к гибели людей, власти ввели высокий уровень опасности на всей территории страны и максимально высокий, «красный», в трех департаментах: Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, извержение
Извержение вулкана началось в воскресенье, 3 июня. Сейчас, по словам специалистов, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, полиция
Полицейский убегает после очередного выброса лавы из вулкана Фуэго
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, пострадавшие
Сначала сообщалось о семи погибших и почти 300 пострадавших, но к утру вторника, 5 июня, количество жертв увеличилось до 65 человек
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, спасатели
Всего, по оценкам специалистов, извержение затронуло почти 2 млн человек из 7 млн, проживающих в Гватемале
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, спасательные работы
Пожарные и спасатели ищут погибших и пострадавших недалеко от поселка Сан-Мигель-Лос-Лотес, на который сошел поток лавы и грязи
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, жертвы, спасатели
Всего из опасных районов были эвакуированы около 3 тыс. жителей и туристов
Фото: REUTERS/Fabricio Alonzo
Вулкан Фуэго, добровольцы, жертвы, ликвидация последствий
Ликвидировать последствия природного бедствия пожарным и спасателям помогают добровольцы. Оказать помощь также предложили в ООН
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, населенный пункт
Так выглядит один из населенных пунктов, пострадавших от извержения вулкана. Большое количество вулканической пыли и смог, окутавший окрестности Фуэго, затрудняют работу спасателей
Фото: REUTERS
Вулкан Фуэго, спасатели
Это уже второе извержение вулкана с начала года — первое случилось в начале января
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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