Число жертв извержения вулкана в Гватемале приблизилось к 100

Количество погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале достигло 99 человек, передает национальный институт судебной медицины страны.

Ранее СМИ сообщали о как минимум 84 погибших. Около 200 местных жителей числятся пропавшими без вести.

«Генеральный директор Национального института судебной медицины Гватемалы (НИСМ) представляет новые данные по результатам работ, проведенных сотрудниками НИСМ в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие извержения вулкана Фуэго», — говорится в заявлении ведомства в Twitter. Там же приводится обновленная информация по числу погибших.

Фуэго считается одним из наиболее активных вулканов на территории Гватемалы. Он расположен в нескольких десятках километров от столицы страны. В 2018 году вулкан впервые активизировался 12 апреля, а мощное извержение началось 3 июня.