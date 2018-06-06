Власти Гватемалы начали эвакуацию из-за нового всплеска активности Фуэго

Власти Гватемалы эвакуируют жителей деревень в районе вулкана Фуэго из-за нового всплеска его активности, сообщает Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

«Проводится эвакуация населенных пунктов рядом с вулканом Фуэго из-за того, что его активность нарастает, это может привести к выбросу пирокластического потока или сходу лахаров (грязевых вулканических потоков. — Ред.), — говорится в сообщении организации в Twitter. Ранее власти заявляли, что мощное извержение завершается.

Один из самых активных в Гватемале вулкан Фуэго высотой 3,7 км начал извергаться 3 июня. Извержение затронуло более чем 1,7 млн жителей республики. В результате стихийного бедствия погибли более 70 человек.