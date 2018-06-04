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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале затронуло более 1,7 млн человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Во время извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее семи человек, 300 получили ранения, среди них есть дети, а всего последствия затронули 1,7 млн жителей страны, сообщает газета Prensa Libre.

«По предварительной информации, шесть детей и двое взрослых получили ожоги третьей степени», — цитирует ТАСС сообщение минздрава республики.

Отмечается, что вулкан, расположенный в 40 км от столицы Гватемалы, выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

20 мая жителя Гавайев госпитализировали с травмами, полученными в результате извержения вулкана Килауэа. Мужчину обрызгало раскаленной лавой, когда он находился на балконе своего дома.

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