США пообещали помочь пострадавшим в Гватемале от извержения вулкана
США помогут пострадавшим от извержения вулкана Фуэго в Гватемале, рассказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
«Наше посольство в Гватемале поддерживает контакты с местными властями и готово поддержать их усилия по мере необходимости», — отмечается в письменном заявлении Науэрт.
В Госдепартаменте выразили соболезнования близким погибших в результате стихийного бедствия.
По последним официальным данным, что число жертв извержения Фуэго возросло до 69. Последствия затронули 1,7 млн жителей страны.
Извержение вулкана произошло в ночь на 4 июня. Фуэго — один из самых активных вулканов в Гватемале. Его высота составляет 3,7 км. При извержении столбы пепла поднимались до 10 км.