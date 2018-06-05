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США пообещали помочь пострадавшим в Гватемале от извержения вулкана

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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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США помогут пострадавшим от извержения вулкана Фуэго в Гватемале, рассказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Наше посольство в Гватемале поддерживает контакты с местными властями и готово поддержать их усилия по мере необходимости», — отмечается в письменном заявлении Науэрт.

В Госдепартаменте выразили соболезнования близким погибших в результате стихийного бедствия.

По последним официальным данным, что число жертв извержения Фуэго возросло до 69. Последствия затронули 1,7 млн жителей страны.

Извержение вулкана произошло в ночь на 4 июня. Фуэго — один из самых активных вулканов в Гватемале. Его высота составляет 3,7 км. При извержении столбы пепла поднимались до 10 км.

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