США пообещали помочь пострадавшим в Гватемале от извержения вулкана

США помогут пострадавшим от извержения вулкана Фуэго в Гватемале, рассказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Наше посольство в Гватемале поддерживает контакты с местными властями и готово поддержать их усилия по мере необходимости», — отмечается в письменном заявлении Науэрт.



В Госдепартаменте выразили соболезнования близким погибших в результате стихийного бедствия.

По последним официальным данным, что число жертв извержения Фуэго возросло до 69. Последствия затронули 1,7 млн жителей страны.

Извержение вулкана произошло в ночь на 4 июня. Фуэго — один из самых активных вулканов в Гватемале. Его высота составляет 3,7 км. При извержении столбы пепла поднимались до 10 км.