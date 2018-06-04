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Шестеро погибли и 20 ранены при извержении вулкана в Гватемале

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале унесло жизни около шести человек, еще 20 ранены, сообщил глава Координационного агентства страны по уменьшению опасности стихийных бедствий Серхио Кабанас.

«Мы эвакуируем и спасаем людей, у нас есть данные о 20 пострадавших и шести погибших и пропавших», — цитирует его ТАСС.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы.

22 мая потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях достигли Тихого океана, преодолев расстояние в 24 км. Из района извержения было эвакуировано около 10 тыс. человек.

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