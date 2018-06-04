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Власти заявили о завершении извержения вулкана в Гватемале

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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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Мощное извержение вулкана Фуэго в Гватемале завершается. Об этом заявил вечером в воскресенье, 3 июня, Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

«Извержение вулкана Фуэго, начавшееся 16,5 часов назад, подходит к концу, выбросы пепла достигают высоты в 4,5 км над уровнем моря, происходят слабые и умеренной силы взрывы»,—- говорится в сообщении центра, которое цитирует ТАСС.

Власти также предупредили местных жителей о сходах мощных грязевых потоков, насыщенных вулканическим материалом. Они могут задеть населенные пункты.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. При извержении столбы пепла поднимались на высоту 10 км. Число погибших в результате инцидента достигло 25 человек. Извержение вулкана затронуло более чем 1,7 млн жителей республики.

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