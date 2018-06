Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 25 человек

Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 25 человек. Об этом сообщили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 пострадавших. К настоящему моменту число раненых составляет 300 человек.

Как сообщает телеканал MVS Noticias, эвакуированы более 3 тыс. человек.

Из них 653 человека размещены во временных убежищах: 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.

Всего извержение затронуло 1,7 млн человек из примерно 16,6 млн жителей страны.

Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги в городах Чимальтенанго, Эскуинтла, Йепокапа, Алотенанго и Сакатепекес.

На остальной территории страны сохраняется оранжевый уровень опасности.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Его извержение продолжается, столбы пепла поднимаются на высоту 10 км.

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F