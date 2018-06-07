Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 84

Как минимум 84 человека погибли при мощном извержении вулкана Фуэго в Гватемале.

По данным испанского агентства EFE, в ходе поисковых работ в деревне Сан-Мигель-Лос-Лотес были обнаружены тела нескольких местных жителей. Ранее сообщалось о 75 жертвах извержения. Пропавшими без вести числятся около 200 человек.

Вулкан Фуэго считается одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится в нескольких десятках километров от столицы республики. В этом году вулкан впервые активизировался 12 апреля, а мощное извержение началось 3 июня.