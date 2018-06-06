Спасатели вытащили из пепла живого младенца после извержения вулкана в Гватемале

В Гватемале из засыпанного пеплом дома после извержения вулкана Фуэго 4 июня спасатели вытащили живого ребенка. Об этом сообщает The Daily Mail.

Издание опубликовало видео с операцией спасения малыша.

Согласно последним данным, жертвами извержения Фуэго стали 75 человек, 200 числятся пропавшими без вести, более трех тысяч человек эвакуированы.

Вулкан Фуэго считается одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится в нескольких десятках километров от столицы республики. В этом году вулкан впервые активизировался 12 апреля.