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Спасатели вытащили из пепла живого младенца после извержения вулкана в Гватемале

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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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В Гватемале из засыпанного пеплом дома после извержения вулкана Фуэго 4 июня спасатели вытащили живого ребенка. Об этом сообщает The Daily Mail.

Издание опубликовало видео с операцией спасения малыша.

Согласно последним данным, жертвами извержения Фуэго стали 75 человек, 200 числятся пропавшими без вести, более трех тысяч человек эвакуированы. 

Вулкан Фуэго считается одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится в нескольких десятках километров от столицы республики. В этом году вулкан впервые активизировался 12 апреля. 

Вулкан Фуэго, извержение
Вулкан Фуэго считается одним из самых активных на территории страны. Он расположен всего в нескольких десятках километров от столицы Гватемалы
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, спасатели перекрыли дорогу
После того как поток лавы в воскресенье сошел на один из населенных пунктов, что привело к гибели людей, власти ввели высокий уровень опасности на всей территории страны и максимально высокий, «красный», в трех департаментах: Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, извержение
Извержение вулкана началось в воскресенье, 3 июня. Сейчас, по словам специалистов, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, полиция
Полицейский убегает после очередного выброса лавы из вулкана Фуэго
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, пострадавшие
Сначала сообщалось о семи погибших и почти 300 пострадавших, но к утру вторника, 5 июня, количество жертв увеличилось до 65 человек
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, спасатели
Всего, по оценкам специалистов, извержение затронуло почти 2 млн человек из 7 млн, проживающих в Гватемале
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, спасательные работы
Пожарные и спасатели ищут погибших и пострадавших недалеко от поселка Сан-Мигель-Лос-Лотес, на который сошел поток лавы и грязи
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, жертвы, спасатели
Всего из опасных районов были эвакуированы около 3 тыс. жителей и туристов
Фото: REUTERS/Fabricio Alonzo
Вулкан Фуэго, добровольцы, жертвы, ликвидация последствий
Ликвидировать последствия природного бедствия пожарным и спасателям помогают добровольцы. Оказать помощь также предложили в ООН
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан Фуэго, населенный пункт
Так выглядит один из населенных пунктов, пострадавших от извержения вулкана. Большое количество вулканической пыли и смог, окутавший окрестности Фуэго, затрудняют работу спасателей
Фото: REUTERS
Вулкан Фуэго, спасатели
Это уже второе извержение вулкана с начала года — первое случилось в начале января
Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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