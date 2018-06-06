Число жертв при извержении вулкана в Гватемале возросло до 75 человек

По меньшей мере 75 человек погибли в результате мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале, еще порядка 200 числятся пропавшими без вести.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, опознаны тела 23 погибших, для опознания остальных тел будет проведена экспертиза ДНК.

Ранее от местных властей поступили сообщения об эвакуации близлежащих деревень из-за нового всплеска активности вулкана.

Один из самых активных в стране вулкан Фуэго высотой 3,7 км начал извергаться 3 июня. Извержение затронуло более чем 1,7 млн жителей республики.