Число разрушенных лавой домов на Гавайях возросло до 117

Число домов, которые были разрушены потоками лавы при извержении вулкана Килауэа на острове Гавайи, возросло до 117.

По данным агентства Associated Press, во время извержения были эвакуированы несколько тысяч жителей близлежащего округа Пуна. Ранее сообщалось о 87 разрушенных жилых постройках.

Извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. 10 мая губернатор одноименного американского штата Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия. Через шесть дней президент США Дональд Трамп направил штату помощь.