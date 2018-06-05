Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек

По меньшей мере 62 человека погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, сообщил руководитель Национального института судебной экспертизы страны Фануэль Гарсия.

По его словам, 13 жертв уже опознаны родственниками. Ранее было известно о 38 погибших и порядка 300 пострадавших.

Как сообщает портал Prensa Libre, сейчас спасательные работы в пострадавших районах приостановлены на неопределенное время после активизации вулкана и изменения климатических условий.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Мощное извержение Фуэго произошло 3 июня. Оно затронуло более чем 1,7 млн жителей республики.