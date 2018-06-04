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Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 38

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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 38 человек.

Такие данные привел глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяс, передает Reuters.

Ранее 4 июня сообщалось, что в результате стихийного бедствия погибли 25 человек.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. При извержении столбы пепла поднимались на высоту 10 км.

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