Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 38

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 38 человек.

Такие данные привел глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяс, передает Reuters.

Ранее 4 июня сообщалось, что в результате стихийного бедствия погибли 25 человек.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. При извержении столбы пепла поднимались на высоту 10 км.