Владелец поля с марихуаной отказался эвакуироваться из-за вулкана на Гавайях

Владелец плантации медицинской марихуаны Дейл Альтман отказался эвакуироваться из зоны извержения вулкана в американском штате Гавайи.

Как сообщает Reuters, плантатор и его внук живут неподалеку от вулкана Килауэа, который начал извергаться 3 мая. Они последние жители, оставшиеся в поселении.

Альтман отметил, что на земле, которую он обрабатывает, растет наркотика примерно на $100 тыс.

«В это вложено слишком много работы», — сказал он, добавив, что «они всё продумали».

Плантатор отметил, что его дом находится на возвышении в безопасном месте. Больше, чем извержения вулкана, он боится покидать свою плантацию и остаться без жилья и средств к существованию.

Мощное извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Потоки лавы протекают через весь остров, уничтожая леса, дороги, озера, не говоря уже о постройках и инфраструктуре.