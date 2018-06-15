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Трамп утвердил помощь жертвам извержения вулкана на Гавайях

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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 июня, одобрил комплекс мер по помощи пострадавшим от извержения вулкана Килауэа на Гавайях, пишет Reuters. В них входят выплаты людям, потерявшим свои дома, для обеспечения их временным жильем на время восстановления разрушенных. Также жители смогут получить деньги на ремонт.

Днем ранее губернатор штата Дэвид Айдж запросил помощь для 2800 человек. Дома части из них были разрушены потоками лавы, другая часть была эвакуирована в целях безопасности.

Размер суммы не оглашается. Помощь окажут в рамках программы Individuals and Households Program. Ею руководит Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). 12 июня местное издание Honolulu Star Advertiser написало, что FEMA выплатит арендаторам и домовладельцам до $34 тыс.

Ранее мэр округа Гавайи Гарри Ким сказал, что лава уничтожила около 600 домов.

Извержение вулкана Килауэа произошло 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. 16 мая в регионе был объявлен «красный» уровень тревоги. В тот же день Дональд Трамп распорядился выделить федеральную помощь региону.

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