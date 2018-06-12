Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей

Как минимум 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, несколько десятков пропали без вести. Об этом рассказала газета Prensa Libre со слов министра образования республики Оскара Уго Лопеса Риваса.

В момент извержения была уничтожена школа деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес, в которой обучались 173 ребенка, из которых 27 погибли, а судьба еще 35 остается неизвестной.

К настоящему времени число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести.

Фуэго считается одним из наиболее активных вулканов на территории Гватемалы. Он расположен в нескольких десятках километров от столицы страны. В 2018 году вулкан впервые активизировался 12 апреля, а мощное извержение началось 3 июня.

4 июня спасатели вытащили живого ребенка из засыпанного пеплом дома после извержения вулкана Фуэго.