В Гватемале обнаружили тела еще семи жертв извержения вулкана

В ходе поисковых работ обнаружены тела еще семи жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале, люди были погребены под слоем лавы, грязи и камней.

Погибшие обнаружены на месте деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, передает в понедельник ТАСС. По состоянию на настоящий момент число погибших приблизилось к 120, а 200 человек пропали без вести. Ранее СМИ сообщали о как минимум 84 погибших.

Последствия извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек.

Он считается одним из наиболее активных вулканов на территории Гватемалы и расположен в нескольких десятках километров от столицы страны. Мощнейшее за последние годы извержение началось 3 июня, власти объявили эвакуацию в населенных пунктах, расположенных вблизи Фуэго.