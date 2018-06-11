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В Гватемале обнаружили тела еще семи жертв извержения вулкана

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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В ходе поисковых работ обнаружены тела еще семи жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале, люди были погребены под слоем лавы, грязи и камней.

Погибшие обнаружены на месте деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, передает в понедельник ТАСС. По состоянию на настоящий момент число погибших приблизилось к 120, а 200 человек пропали без вести. Ранее СМИ сообщали о как минимум 84 погибших

Последствия извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек.

Он считается одним из наиболее активных вулканов на территории Гватемалы и расположен в нескольких десятках километров от столицы страны. Мощнейшее за последние годы извержение началось 3 июня, власти объявили эвакуацию в населенных пунктах, расположенных вблизи Фуэго.

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