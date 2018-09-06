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Водителю сбившего школьника мусоровоза дали условный срок в Сургуте

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Суд в Сургуте вынес приговор по делу о смертельной аварии с участием мусоровоза. Водитель машины, сбившей школьника, получил условный срок.

Как установило следствие, 6 февраля 2018 года во дворе дома на улице Энергетиков водитель «КамАЗа», нарушив правила дорожного движения, наехал на восьмилетнего ребенка. Мальчик скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель полностью признал вину. В итоге ему назначили наказание в виде двух лет заключения условно с лишением права управления транспортным средством на два года.

ИА «Ура.Ру» со ссылкой на СУ СКР по ХМАО сообщает, что суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, наличие на иждивении нуждающегося в лечении родственника. Кроме того, мама мальчика просила суд назначить обвиняемому условное наказание.

Это дело вызвало в Сургуте широкий общественный резонанс. После случившегося городские власти решили изменить схему движения мусоровозов, чтобы оно не совпадало с временем, когда дети отправляются в школу.

В мае в Кургане на одной из остановок взорвался мусоровоз. Это произошло в результате пожара внутри грузовика. Обошлось без пострадавших.

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