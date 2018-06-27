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В Германии туристический автобус столкнулся с мусоровозом

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Фото: Global Look Press/Matthias Balk
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Туристический автобус столкнулся с мусоровозом на юго-западе Германии. В результате ДТП один человек и не менее 31 пострадали, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, столкновение произошло рано утром близ города Карлсруэ. Двое пострадавших в ДТП находятся в критическом состоянии, сообщает ТАСС. В настоящее время причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что десять человек, в том числе трое детей, пострадали в городе Минусинске Красноярского края в результате аварии двух автобусов.

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