В Германии туристический автобус столкнулся с мусоровозом

Туристический автобус столкнулся с мусоровозом на юго-западе Германии. В результате ДТП один человек и не менее 31 пострадали, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, столкновение произошло рано утром близ города Карлсруэ. Двое пострадавших в ДТП находятся в критическом состоянии, сообщает ТАСС. В настоящее время причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что десять человек, в том числе трое детей, пострадали в городе Минусинске Красноярского края в результате аварии двух автобусов.