Пассажир погиб в ДТП с маршруткой и мусоровозом в Омской области

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием двух маршруток и мусоровоза в Омске. Пассажир одного из микроавтобусов погиб.

Авария произошла в Кировском округе. Пассажирский микроавтобус совершил столкновение с мусоровозом, а затем еще с одной маршруткой. В результате смертельные травмы получил мужчина 1947 года рождения, находившийся в первой маршрутке. Еще десять пассажиров обоих автомобилей доставлены в больницу. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

В полиции уточняют, что еще одно ДТП с маршруткой произошло на проспекте Губкина. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом. Автомобилист, его пассажир и четыре пассажира маршрутки обратились за медицинской помощью. Также общественный транспорт попал в аварию на улице Герцена. Там маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, за медицинской помощью обратились пять человек.