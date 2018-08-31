Прямой эфир

Пассажир погиб в ДТП с маршруткой и мусоровозом в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием двух маршруток и мусоровоза в Омске. Пассажир одного из микроавтобусов погиб.

Авария произошла в Кировском округе. Пассажирский микроавтобус совершил столкновение с мусоровозом, а затем еще с одной маршруткой. В результате смертельные травмы получил мужчина 1947 года рождения, находившийся в первой маршрутке. Еще десять пассажиров обоих автомобилей доставлены в больницу. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

В полиции уточняют, что еще одно ДТП с маршруткой произошло на проспекте Губкина. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом. Автомобилист, его пассажир и четыре пассажира маршрутки обратились за медицинской помощью. Также общественный транспорт попал в аварию на улице Герцена. Там маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, за медицинской помощью обратились пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое погибли и пятеро пострадали в ДТП на трассе Тюмень–Курган
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017