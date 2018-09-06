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Пункты вакцинации от гриппа появились на улицах Биробиджана

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На улицах Биробиджана появились мобильные посты по вакцинации от гриппа. Здесь бесплатную прививку может получить любой желающий, если у него есть паспорт и полис ОМС. Уже в первый день работы мобильных постов услугами врачей воспользовались 49 человек.

Как рассказали ИА EAOMedia в пресс-службе областной больницы, в кампании задействованы два специальных автомобиля. Они работают по специальному графику на остановках Биробиджана и еще в нескольких точках.

Врачи утверждают, что даже отсутствие паспорта не является препятствием для получения прививки. В будни ее можно сделать непосредственно в областной больнице. Также прививочная бригада будет приезжать в организацию или учреждение.

Кампания по вакцинации от гриппа продлится до 20 октября. Все услуги бесплатны.

Ранее британские и финские ученые назвали места с самым высоким скоплением вирусов в аэропортах. Это пластиковые ящики, в которые пассажиры помещают свои вещи для сканирования при прохождении контроля.

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